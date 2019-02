Vertenza rifiuti a Napoli, i sindacati Asia proclamano un giorno di sciopero

Giovedì 21 Febbraio 2019, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 21-02-2019 12:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL Rsu di Asia Napoli, azienda del Comune responsabile della raccolta dei rifiuti in città, ha proclamato uno sciopero di tutti i lavoratori per martedì 19 marzo. L'astensione dal lavoro si protrarrà per le intere 24 ore «con la sola esclusione delle prestazioni indispensabili previste dalla legge».I rappresentanti dei lavoratori Asia sottolineano «l'impossibilità di proseguire le trattative per i troppi accordi disattesi e per le arbitrarie modalità di attuazione e interpretazione del Testo unico sulla produttività e degli altri impegni assunti, oltre alle continue contestazioni vessatorie», puntando inoltre il dito contro «i troppi atteggiamenti irrispettosi nei confronti dei lavoratori, basti pensare all'indifferenza e superficialità totale rispetto a temi importanti quali la sicurezza e il benessere dei lavoratori».Il ricorso alla mobilitazione, conclude la Rsu di Asia Napoli, «appare quindi necessario per determinare nuove condizioni del confronto tra le parti e per il ripristino di un senso di rispetto dei ruoli che rappresentano le basi di un qualsiasi confronto democratico».