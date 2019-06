È stato sottoscritto a Napoli, presso la procura generale della Corte di Appello, un protocollo tra il procuratore generale Luigi Riello, i procuratori capo delle procure presso i tribunali operanti sui territori delle province campane, i presidenti delle Province di Benevento, Avellino e Caserta e il sindaco Luigi De Magistris, per l'esercizio congiunto di polizia giudiziaria ambientale. L'accordo vuole promuovere il coordinamento dei corpi di polizia provinciale nelle indagini promosse e coordinate dalla magistratura e costituire una «task force» che combatta l'abbandono e l'incendio dei rifiuti.



«È di assoluto rilievo - ha dichiarato Antonio Di Maria, presidente della Provincia di Benevento - questa intesa interistituzionale che promuove sinergie, scambi di risorse umane e professionali, di informazioni, di esperienze e di competenze in materia di lotta al crimine ambientale che in Campania trova il suo acme nel cosiddetto fenomeno della 'Terra dei fuochì. La tutela del nostro territorio è una priorità assoluta. Lo Stato, in tutte le sue articolazioni, e gli Enti locali territoriali sono impegnati oggi più che mai in questa battaglia per la sicurezza dei cittadini».



Erano presenti: il procuratore generale Luigi Riello; i procuratori di Avellino, Rosario Cantelmo; di Benevento, Aldo Policastro; di Napoli, Giovanni Melillo; di Napoli Nord, Francesco Greco; di Nola, Anna Maria Lucchetta; di Santa Maria Capua Vetere, Maria Antonietta Troncone; di Torre Annunziata, Pierpaolo Filippelli; il sindaco della Città Metropolitana, Luigi De Magistris; i presidenti delle Province di Avellino, Domenico Biancardi; Caserta, Giorgio Magliocca e di Benevento.

