Si va delineando il programma con le adesioni di RinasceRai per la giornata di mobilitazione per il rilancio del Centro di produzione radiotelevisiva e multimediale Rai di Napoli che si terrà lunedì prossimo, 25 febbraio. Alle 12, in Largo Enrico Berlinguer (Via Toledo), si terrà un flash mob che aprirà la giornata di mobilitazione «per difendere i valori del servizio pubblico Rai e chiedere il rilancio del Centro di produzione napoletano, unico e più grande polo di servizio pubblico dell'intero Mezzogiorno d'Italia» come rileva una nota. Tra le installazioni del flash mob alcune rappresentazioni dei mille mestieri, «tutti altamente specializzati, attivi nel Centro Rai». Saranno gli stessi lavoratori a presentarli ed a metterne in risalto «eccellenze e particolarità». Dopo un breve intervento di presentazione dell' associazione RinasceRai e dei suoi obiettivi, saranno improvvisate alcune edizioni straordinarie del Tg Lercio sui temi della giornata. A seguire ci saranno alcune performance non solo musicali.



Sarà presente padre Alex Zanotelli. Gli artisti che si esibiranno saranno: Fabio Serino, cantautore e artista di strada; Francesco Del Vaglio, storico vignettista de «Il Mattino», che disegnerà alcune vignette sul tema; e altri. Alle ore 15.30 si terrà una conferenza stampa. Alle 16.30, nella Sala del Consiglio Comunale, dopo il saluto del presidente delle assise municipali, Alessandro Fucito e di altre autorità istituzionali, anticipato da una breve performance musicale dei maestri Carlo Faiello (chitarra e voce) e Pasquale Nocerino (violino), inizierà un' assemblea aperta alla città e al territorio che ospiterà proposte e suggerimenti per rilanciare il Cptv Rai di Napoli. E che racconterà, attraverso alcune testimonianze (è stato invitato anche Renzo Arbore che lunedì sarà al Centro Rai di Napoli per registrare il suo nuovo programma) «le eccellenze e le potenzialità del Centro e dei professionisti che, con diverse mansioni, tengono alto il vessillo del Servizio pubblico e ne difendono i valori».



Hanno confermato la loro presenza o l'invio di un videomessaggio: Carmen Di Lauro, membro Commissione parlamentare di vigilanza Rai, Mihaela Gavrila, docente Culture e industrie della televisione Università La Sapienza di Roma, Alessandro Trigona, Associazione nazionale autori cinematografici, Lucia Valenzi, Fondazione Valenzi, Fabio Giuliani, presidente Libera Campania e altri. Sono stati invitati: Roberto Fico, presidente Camera dei Deputati, il presidente della Regione Campania, il prefetto, il comandante regionale dell'Arma dei Carabinieri, il rettore del Suor Orsola Benincasa, lo scrittore Erri De Luca, scrittore, Luciano Stella e altri. Conclude la nota: «Sono state invitate a partecipare e intervenire anche le sigle sindacali che sostengono non solo la »Vertenza Napoli«: Snater (Rsu Rai Giovanni Reis); Libersind Confsal (Segr. Reg. Gerardo Di Guida); Ugl Informazione ( Segr. Reg. Nicola Egidio); Fistel Cisl; Cgil».

Venerdì 22 Febbraio 2019, 20:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA