Rione Traiano a Napoli, tenta di ingoiare droga per evitare l'arresto: preso 27enne

Arrestato questa notte dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Bagnoli Massimo Capobianco un 27enne del Rione Traiano già noto alle Forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso dai militari in Via Tertulliano mentre cedeva hashish ad un “cliente”.



Alla vista dei carabinieri, nel tentativo di evitare l’arresto il pusher ha provato ad ingerire le stecche che teneva addosso ma è stato bloccato prima che riuscisse a farlo. E’ stato perquisito e trovato in possesso di 2 stecche di hashish e 75 euro in contante.



Dopo le formalità di rito, tra queste il sequestro del materiale rinvenuto, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo

Venerdì 14 Giugno 2019, 11:51

