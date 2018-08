Rissa tra stranieri nel Napoletano, un accoltellato: chiesta espulsione. Ferito un carabiniere

Mercoledì 1 Agosto 2018, 11:33

SANT'ANTIMO. Un uomo accoltellato e un carabiniere ferito. Questo il bilancio di una rissa scoppiata a S. Antimo in via Giuseppe Verdi. I militari dell’arma intervenuti sul posto hanno arrestato 4 persone di origini nigeriane. Si tratta di Imade Osamede 40 anni, ufficialmente residente a Milano, Augustine Ebosele, 25 anni, Jennifer Omomagiowi, 34 anni, Victor Lucky, 35 anni, tutti senza fissa dimora. La rissa è scoppiata per futili motivi. Gli schiamazzi e le urla hanno allertato i residenti della zona che hanno chiamato i carabinieri della locale tenenza che subito accorsi sul posto. Victor Lucky è stato colpito da un fende­nte sferrato con un’arma da taglio di 15 cm, poi sequestrata dai carabinieri ancora intrisa di sangue. Il carabiniere è stato invece aggredito dalla donna che ha sferrato calci e pugni mentre le stavano apponendo le manette. Per lei al reato di rissa si aggiunge infatti resistenza e lesioni a pubblico uffici­ale. I due feriti sono stati accompagnati all’ospedale “San giovanni di Dio” a Frattamaggiore. Al nigeriano è stata riscontrata una “ferita lacero contu­sa alla regione ad­dominale”, giudicata guaribile in 6 giorni, all’appuntato scelto invece una “contusione all’av­ambraccio destro”. Ora si dovrà capire chi ha sferrato la coltellata nel caos della zuffa. Intanto per i coinvolti è stata chiesta l’espulsione.