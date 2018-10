Rocambolesco incidente in curva nel Napoletano: sbanda e la vettura si cappotta

Lunedì 15 Ottobre 2018, 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTICI - Rocambolesco incidente d'auto a Portici: automobilista perde il controllo della vettura in curva e la macchina si ribalta completamente. Per fortuna nessun ferito ma tanta paura questo pomeriggio su via Leonardo da Vinci, il "vialone dello shopping" che da via Libertà conduce a via Diaz: complice la velocità sostenuta e una manovra fin troppo sportiva, il guidatore ha perso aderenza con l'asfalto, ha impattato contro una vettura parcheggiata ed è finito per cappottarsi.Impossibile evitare la carambola: dopo aver sbandato in girata e urtato con l'anteriore sinistra, la macchina si è completamente cappottata, rovesciandosi, sotto lo sguardo terrorizzato di centinaia tra passanti e negozianti. Miracolosamente illeso il conducente, l'uomo è stato immediatamente soccorso.Le immagini dello schianto (scattata da una donna di Portici) hanno subito fatto il giro del web, scatenando anche una certa dose d'ironia. "Assurdo, ma com'è stato possibile?", la domanda che in centinaia si sono posti sui social network. "Doveva correre davvero tantissimo per finire così", la reazione su Facebook. "Me lo sarei aspettato da una donna", il commento sarcastico di un altro utente.