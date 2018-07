Incendio â€‹e nube nera a Pascarola, l'ira del ministro Costa: â€‹«Subito i siti sorvegliati speciali»

«Accelerare i tempi per rendere i siti sorvegliati speciali». Lo chiede il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a proposito del vasto incendio che ha colpito i capannoni della Di Gennaro Spa nel napoletano, a Caivano. «Sono in contatto con la Prefettura e sto seguendo in prima persona questa nuova emergenza ambientale a Caivano che riguarda gli impianti di stoccaggio di rifiuti. Non è possibile - afferma il ministro in una nota - che episodi simili avvengano con una tale frequenza».

«Chiedo a tutte le Prefetture d'Italia di accelerare i tempi, considerate le temperature elevate di questo periodo, per rendere i siti sorvegliati speciali. Proprio la settimana scorsa - ha sottolineato Costa - è stato avviato il piano di monitoraggio con le Prefetture in base al protocollo stipulato con il ministero dell'Interno: i siti di stoccaggio sono diventati siti sensibili, un'ulteriore garanzia preventiva per il cittadino e per l'imprenditore che può subire un eventuale danno. Questo consentirà controlli maggiori e costanti». «Proprio grazie a questo - ha concluso - nelle prossime ore, come era già previsto, il centro di stoccaggio di Caivano sarà messo, al pari degli altri siti sensibili, sotto controllo speciale».

Mercoledì 25 Luglio 2018, 18:44 - Ultimo aggiornamento: 25-07-2018 20:09

