«Sto male, curatemi»: l'assassino di Rosa arrestato in ospedale a Napoli

Lo cercavano ovunque: a Roma, in Spagna, nei casolari della sperduta periferia a nord di Napoli. Qualcuno immaginava persino che si fosse tolto la vita, dopo aver ucciso Rosa Alfieri, la 24enne di Grumo Nevano, trovata strangolata martedì pomeriggio nell’appartamentino preso in fitto dal sospettato. E invece Elpidio D’Ambra era in ospedale, al San Paolo, nel quartiere di Fuorigrotta. L’occhio attento di due poliziotti, che per caso si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati