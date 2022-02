Grumo Nevano, fiaccolata per Rosa uccisa dal vicino: «La tua luce rimarrà sempre con noi»

Impossibile dimenticare la violenza che ha sconvolto, lo scorso martedì, l'intera comunità grumese. Questa sera, alle 19, nella basilica pontificia intitolata al Santo patrono Tammaro si è svolta la veglia in memoria della 23enne Rosa Alfieri.

Una chiesa gremita perché al dolore della famiglia, residente al civico 1 di via Risorgimento, hanno partecipato anche i residenti dei Comuni limitrofi. Giovani e meno giovani hanno voluto, in questo modo, dire 'stop' alla violenza. Un urlo silenzioso che, però, è parso quasi penetrare in tutte le stradine della piccola città della provincia a nord di Napoli. La celebrazione eucaristica è stata presieduta da monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa. Presente anche don Carmine Spada, parroco della basilica. Al dolore della famiglia Alfieri ha partecipato anche l'amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Gaetano Di Bernardo.

All'esterno della basilica, in piazzetta Pio XII sono stati affissi striscioni con la foto della giovane. «La tua luce rimarrà sempre con noi. La nostra guerriera, il nostro sorriso, il nostro punto di forza, ti porteremo sempre nel cuore. Non ti dimenticheremo mai. Fai buon viaggio».

Questi solo alcuni dei tanti messaggi che facevano da contorno alle immagini dei momenti felici di Rosa. I funerali saranno celebrati mercoledì. In occasione dell'ultimo saluto dovrebbe essere indetto il lutto cittadino.