Rubano condizionatore da autogrill su A30: arrestati dopo inseguimento

Questa notte i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Nola hanno tratto in arresto per furto aggravato in concorso tre persone del luogo, già note alle forze dell'ordine, Clemente Santoriello, 45 anni, Biagio Santoriello, 23 anni e Luigi Ferdinando Trotta, 33 anni. Nel corso di un servizio di perlustrazione per il controllo del territorio i militari dell’Arma hanno incrociato la Y10 di Trotta che alla vista dei carabinieri ha aumentato la velocità dandosi alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento che si è concluso in via Crispo. A bordo del mezzo i carabinieri hanno rinvenuto un climatizzatore completo di unità esterna che da veloci accertamenti è risultato essere stato poco prima rubato dall’area di servizio «Tre ponti Est» dell’autostrada A30 Salerno-Caserta, in territorio di San Vitaliano, previa effrazione della porta d’ingresso. Il condizionatore è stato restituito al proprietario, i tre arrestati ora si trovano ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Martedì 24 Aprile 2018, 11:54

