Napoletano ucciso in Messico, il business dei generatori per le serre di droga

Domenica 7 Aprile 2019, 23:30 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2019 23:33

Il cugino e l’amico di Salvatore De Stefano, presenti nella pizzeria di Città del Messico in cui il 35enne napoletano è stato ucciso a colpi di pistola, si sono rifiutati di parlare con i magistrati messicani. È quanto emerge in queste ore convulse che seguono l’omicidio del quinto italiano che avviene nel Paese del centro America dall’inizio del 2018.Ma al silenzio dei testimoni, tali Luca e Domenico, seguono gli accertamenti che la polizia messicana sta eseguendo, in contatto anche con le autorità diplomatiche italiane, per ricostruire il passato di De Stefano nella certezza che, proprio dalla storia della vittima, si possa risalire al movente e agli assassini.