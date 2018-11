Alessandro, ucciso in Messico come un boss: la pista dei magliari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 6 Novembre 2018, 07:00

Gli hanno sparato alla pancia e lo hanno lasciato morire in strada. La sua automobile era a qualche centinaio di metri, abbandonata. Il corpo di Alessandro De Fabbio, 32 anni, del quartiere Mercato, è stato rinvenuto sabato mattina nello stato messicano di Zacatecas. È il sesto napoletano scomparso in Messico negli ultimi 5 anni. E, ancora una volta, il filo conduttore sembra il loro lavoro: anche De Fabbio era un comerciante di herramientas, venditore ambulante di attrezzi da lavoro.Il cadavere è stato ritrovato dalla Policia Municipal di Tepechitlan alle 11 dello scorso 3 novembre, sulla statale che collega Rancho Nuevo a Llano Frio, a circa 8,3 chilometri dalla federale 45. Il corpo aveva una grossa ferita al lato destro dell'addome, probabilmente un colpo di arma da fuoco. È stato riconosciuto grazie ai documenti trovati in una automobile Honda, abbandonata lungo la stessa strada circa 350 metri più avanti, in una zona disabitata. La vettura è risultata immatricolata a Città del Messico e presa a noleggio, dentro c'erano i dati della persona che l'aveva affittata: Alessandro De Fabbio, italiano. La descrizione riportata sui documenti corrispondeva a quella dell'uomo trovato senza vita. Inizialmente i media messicani hanno diffuso la notizia del ritrovamento senza dare le generalità complete, in attesa della conferma, che è arrivata poche ore dopo: le forze dell'ordine hanno contattato il Consolato Italiano, quindi la Farnesina, e infine sono stati ascoltati i familiari che hanno confermato la presenza del giovane in Messico. Al momento la dinamica, così come il movente, resta da accertare; il corpo è stato portato all'Istituto di Scienze Forensi di Zacatecas per l'autopsia. De Fabbio lascia la moglie e una figlia piccola.