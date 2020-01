San Giorgio, nuova bomba carta nella notte: distrutte le vetrate di una paninoteca

Ancora un boato a squarciare la notte di San Giorgio a Cremano. Poco dopo le 2, l'esplosione di una potente bomba carta ha danneggiato in maniera grave l'ingresso di una paninoteca all'angolo tra piazza Giordano Bruno e via Pittore. Le vetrate del locale, sprovvisto di saracinesche, sono andate in frantumi. Anche all'interno dell'esercizio risultano ben visibili le conseguenze della deflagrazione dell'ordigno.



Si tratta del secondo raid esplosivo a distanza di appena sette giorni dal primo caso: sabato scorso a finire nel mirino dei delinquenti era stata una gioielleria di Corso Umberto I, con modalità del tutto analoghe. Le indagini sull'ultimo episodio sono state affidate agli agenti di polizia del commissariato di via Rosa, i quali non escludono la pista del racket. Quella di San Giorgio è ritenuta essere zona controllata dai Mazzarella-D'Amico.



I rilievi della Scientifica svolti nel corso della prima mattinata e l'analisi dei filmati delle telecamere esterne del locale potrebbero fornire indizi preziosi per l'identificazione dei colpevoli. La paninoteca «'o Grill» aveva aperto i battenti meno di tre settimane fa, con i giovanissimi gestori dell'attività che ne avevano pubblicizzato l'inaugurazione anche tramite uno stand nel mercatino natalizio di Villa Vannucchi. Ultimo aggiornamento: 09:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA