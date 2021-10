Tappezzeria della droga scoperta dai carabinieri, arrestati padre e figlio

Una tappezzeria come tante altre, ma solo all'apparenza. Lì tre persone sono state sorprese con droga e materiale di diverso tipo per il confezionamento delle dosi. Pusher scovati dai carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e della sezione radiomobile di Torre del Greco che, incuriositi da una flebile luce accesa all’interno del negozio, vista l’ora tarda, hanno eseguito un controllo. Presi in flagranza padre e figlio, assieme a un 25enne, tutti sono agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Sequestrato quasi un chilo di marijuana, suddiviso in diverse cassettine di metallo, e 3 piante di cannabis. E anche un proiettile gfl calibro 380.

