CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 8 Novembre 2018, 22:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Camici bianchi precari, stabilizzazioni dei lavoratori flessibili della Sanità in Campania: dopo l’emanazione, nello scorso luglio, delle indicazioni della Regione alle Asl per l’applicazione della legge Madia c’è finalmente la mappa dei fabbisogni azienda per azienda. In totale si tratta di 1.335 profili di cui 135 non più disponibili all’assunzione in quanto vincitori di concorso o per altre ragioni personali. I medici in totale sono circa 800 di cui 251 già in via di assunzione con procedure facilitate (basta un avviso pubblico) in quanto titolari di contratti subordinati che hanno subito a monte una procedura selettiva (23 profili al Pascale , 84 a Salerno, 42 a Caserta, 24 al Cardarelli e alcune altre decine altrove). Di questi ultimi 68 sono già stati arruolati nelle piante organiche del Pascale, Cardarelli, e Azienda dei Colli e altri bandi sono attivi in tutte le Asl. L’ultima a chiudere questa partita è stata il 29 ottobre l’Azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli. Per questi profili la procedura prevede la trasformazione diretta (senza concorso e per semplice chiamata) dei contratti in essere riguarda 251 profili censiti in tutte le Asl e aziende sanitarie campane, comoprese le Università.A restare in attesa sono ora circa mille camici bianchi di altri profili (di cui la metà medici e dirigenti di area sanitaria) tutti titolari di contratti atipici e flessibili la cui stabilizzazione segue una strada diversa da quella dei titolare di contratti subordinati. Parliamo per intenderci delle partite Iva, dei camici bianchi a progetto e dei cocopro, esclusi invece gli interinali. A loro è rivolta la seconda e più complessa fase fatta partire a luglio scorso dalla Regione con indicazioni precise