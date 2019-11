Ospedale del Mare, sospesa l'energia: funziona il piano di emergenza dell'Asl

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'interruzione dell'energia elettrica della rete Enel ha portato alla necessità di un intervento urgente di sostituzione quadro Mt della cabina di consegna dell'Subito è stata insediata l'Unità di Crisi. Un intervento rapido di cui il direttore dellsi dice soddisfatto: «La nostra squadra è sempre pronta a pianificare e programmare quanto necessario per garantire salute». Enel Distribuzione S.p.A. ha comunicato ieri, 15 novembre, la necessità di intervenire per la sostituzione dell'intero quadro Mt nella propria cabina di consegna energia a 20.000 V (cabina chiamata «Ospedale del Mare») e, di conseguenza, l'esigenza di interrompere l'erogazione di energia elettrica all'intero presidio ospedaliero per circa sei ore (dalle ore 05:30 alle ore 12:00 di domenica 17 novembre 2019).Nel pomeriggio di ieri la direzione generale dell'Asl Napoli 1 Centro ha ufficialmente insediato lpresieduta dal responsabile tecnico Alfonso Sabatino. Per garantire la continuità clinico-assistenziale è stata pianificatadi energia elettrica con l'entrata in funzione deglidell'Ospedale del Mare e dei gruppi di continuità che supporteranno il Pronto Soccorso, le aree critiche, il blocco operatorio e la rianimazione oltre ai servizi diagnostici, di degenza e di impianti elevatori dedicati al trasporto dei pazienti. «Eventi come questi - commenta Verdoliva - devono essere presi in seria considerazione, le nostre donne e i nostri uomini sono sempre pronti a pianificare e programmare quanto necessario per garantire 'in campò efficaci ed efficienti attività clinico-assistenziali».