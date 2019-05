La forza di Pasqualino, figlio del boss: «Rifiutai i soldi di papà, l'onestà mi rende libero e non smetto di lottare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 7 Maggio 2019, 11:00

«Morte sociale per i camorristi, per gli assassini, per i delinquenti, per tutto questo schifo». Lo dice Pasqualino Mauri, figlio del più feroce capoclan della zona vesuviana, ammazzato dinanzi a un circolo ricreativo nel 2004. Lo fa per Noemi, per la bimba ferita in una sparatoria venerdì scorso, per la quale era già sceso in piazza Antonio Piccirillo, rinnegando la vita scelta dal padre Rosario, il boss della Torretta che oggi sta scontando diverse condanne in carcere. I due, entrambi figli di uomini di camorra, hanno qualcosa in comune: hanno scelto di non ripudiare i loro padri in quanto tali, decidendo però di allontanarsi dai loro stili di vita. Hanno scelto la strada della legalità, dell'onestà, hanno scelto di raccontare le loro storie per lanciare un messaggio a tutti coloro che nascono e crescono in famiglie di camorra. Pasqualino Mauri ha raccontato la sua storia in un libro scritto a quattro mani con Graziella Durante, «Il figlio del boss», la vita di un bambino prima e di un ragazzo poi che è cresciuto accanto alla camorra senza farsene sporcare. Ed oggi, per Noemi che lotta con la morte, Pasqualino decide ancora una volta di parlare. «Sono il figlio di un boss della camorra che mai ha avuto a che fare con le scelte del padre, scelte delle quali mi vergogno dice vivo a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli, poco lontano dal luogo in cui Noemi sta lottando tra la vita e la morte e mi vergogno perché sono padre e so che finché ci saranno in giro per le nostre strade questi vili assassini, al posto di Noemi ci potrebbe essere uno dei nostri figli».