Martedì 16 Aprile 2019, 11:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della tenenza di Sant'Antimo hanno denunciato a piede libero per contraffazione una 42enne che, in concorso con altre persone in via di identificazione, aveva organizzato una centrale del falso in tre box di via Nuova detta Casoria. Nei locali venivano applicati marchi clonati delle più famose case di moda italiane ed estere a capi di abbigliamento, accessori e scarpe. In deposito c'erano 412 abiti, 116 portafogli e 232 paia di scarpe.Sequestrati anche 3 piastre per serigrafia e 9 cliché falsi.