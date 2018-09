Lunedì 24 Settembre 2018, 19:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presidio Cisl oggi pomeriggio a Sant’Antimo organizzato dalla Fp Cisl a favore delle operatrici d’infanzia dell’asilo comunale che dopo 10 anni di attività rischiano il licenziamento. Il nido comunale, che negli anni è diventato un punto di riferimento fondamentale per altrettante famiglie, accoglie circa 40 bambini.Sullo sfondo l’Avviso Pubblico per la gestione dei servizi complementari della struttura d’infanzia emanato dall’amministrazione comunale senza alcuna clausola di salvaguardia ex art. 50 del Codice degli Appalti.Dura Caterina Otranto dirigente della Cisl Fp Napoli per la quale l’amministrazione del sindaco Aurelio Russo “annulla principi pedagogici fondamentali quali la continuità didattica, e getta nello sconforto le lavoratrici della cooperativa e le mamme dei bimbi che frequentano la struttura”.Obiettivo del presidio, la sospensione delle procedure dell’Avviso e l’apertura di un confronto con il primo cittadino che a tutt’oggi però non ha ritenuto opportuno, malgrado una specifica richiesta, ricevere le operatrici o inserire nell’Avviso una qualsivoglia clausola di salvaguardia sociale.Per la Fp Cils napoletana “il problema sta nella strutturale e annosa carenza di organico in un settore delicatissimo che avrebbe dovuto esser risolta tramite procedure di assunzione del personale, e che invece l'amministrazione comunale pare voglia ulteriormente debilitare mandando a casa le lavoratrici storiche”.