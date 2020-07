​Sant’Antimo: sorvegliato speciale sorpreso a spacciare. Carabinieri arrestano 48enne

I carabinieri della Tenenza di Sant’Antimo hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio Umberto D’Isidoro, 48enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di dimora nel comune di residenza.



I militari lo hanno controllato di notte per verificare se rispettasse l’obbligo di non uscire imposto dal Tribunale.



D’Isidoro è stato trovato nelle scale del palazzo in compagnia di un altro soggetto, di origine pakistana, al quale aveva appena ceduto due dosi di hashish.



A seguito della perquisizione - estesa anche all’appartamento - sono stati rinvenuti e sequestrati altri 7 grammi e mezzo della stessa sostanza.



Arrestato, il 48enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio