Scampia, arrestato 50enne sorpreso mentre tentava di rubare un'auto

Ieri pomeriggio gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Antonio Labriola, hanno notato un uomo armeggiare su un veicolo in sosta ma lo stesso, alla loro vista, ha lasciato cadere a terra due cacciaviti per poi darsi alla fuga.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un pomello di vetro con base di ferro e di una chiave a “T”. Inoltre, hanno accertato che la serratura della portiera lato guida del veicolo era stata danneggiata. Un 50enne napoletano è stato arrestato per tentato furto aggravato.