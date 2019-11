Spaccio all'ombra della Vela Celeste: inseguito in auto, aveva 19 grammi di eroina

Ultimo aggiornamento: 10:59

I carabinieri della stazione diQuartiere 167 hanno arrestato un 29enne digià noto alle forze dell'ordine. Il 29enne è stato notato dai militari mentre si allontanava velocemente, a bordo della sua auto, dalla «vela celeste» di Scampia . Inseguito, il giovane è stato bloccato e perquisito. Nella sua auto 21 cilindretti didel peso complessivo di 19 grammi. Sequestrata anche la somma contante di 6045 euro, ritenuta provento illecito. Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio, il 29enne è stato portato in carcere in attesa di giudizio.