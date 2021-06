Scampia, un torneo di calcio contro la violenza in memoria di Norina

Il calcio come strumento di contrasto e prevenzione contro la violenza sulle donne. Una partita amichevole per sensibilizzare le coscienze sul fenomeno del femminicidio. Questo vuole essere il memorial, in programma domani, alle 17.30 nella sede della scuola calcio Arci Scampia in via Fratelli Cervi Lotto U. Un momento di sport, solidarietà e riflessione dedicato a Norina Matuozzo, giovane donna a cui il marito spezzò la vita dopo la fine del loro rapporto.

APPROFONDIMENTI IL CASO Sequestra il suo avvocatoe la costringe a guidare: a processo VERONA Minacce e molestie contro la ex: stalker 33enne in manette LA CRIMINALITÀ Raid punitivo contro lo stalker, nei guai anche la donna vittima

A volere fortemente l’evento è stata l’associazione Dream Team guidata dalla presidente Patrizia Palumbo, il cui centro antiviolenza con disposizione dirigenziale del Comune di Napoli, è diventato ormai centro accreditato per l'intero territorio regionale. Un riconoscimento importante per chi da anni opera sul territorio a favore delle donne vittime di violenza e non solo. Ma soprattutto una realtà che durante la pandemia ha continuato a garantire accoglienza e sostegno alle utenti sia in presenza che da remoto.

Domani pomeriggio dunque l’amichevole che vedrà in campo le squadre di calcio femminile sarà dedicata alla memoria di Norina, uccisa il 2 marzo 2019 a soli 33 anni, dopo aver scoperto che il marito, Salvatore Tamburrino, ex affiliato dei Di Lauro oggi collaboratore di giustizia, la tradiva. L’uomo 8che i giudici hanno condannato all’ergastolo) la incontrò in casa dei genitori a Melito, dove la moglie aveva trovato riparo, uccidendola a colpi di pistola davanti ai figli e ai genitori.