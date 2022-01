Scampia senza futuro, il grido di dolore: «Progetti ancora al palo»

«A Scampia sembra il dopoguerra». Non ci sono servizi, il verde viene negato, i parchi sono sporchi e inutilizzati, i bambini sono in fuga dalla scuola e il campo rom ha il volto di un «ghetto immobile». Il grido degli educatori del centro territoriale Mammut di Scampia fa male come un pugno nello stomaco. Le parole del coordinatore Giovanni Zoppoli sono così crude quanto vere. Da settembre gli educatori del centro sono tornati in piazza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati