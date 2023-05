Napoli, a Scampia sequestrati due fucili in un'auto sospetta

I militari del nucleo operativo della compagnia Stella hanno notato un’auto sospetta a via Rossi. Dopo le dovute verifiche, il veicolo è risultato intestato ad una persona deceduta più di un anno fa.

Durante la perquisizione, nell’auto, una Fiat Bravo, sono stati rinvenuti e sequestrati due fucili, rubati quasi due anni fa rispettivamente a Pozzuoli e a Sant’Antimo. Oltre alle pericolosissime armi, una a pompa e l’altra automatica, sono state sequestrate 29 cartucce calibro 12, 39 proiettili 357 magnum e un bilancìno di precisione.

In questo momento sono in corso indagini da parte dei carabinieri per risalire all’identità di chi aveva la disponibilità delle armi e dell’auto. I fucili saranno sottoposti ad accertamenti balistici per verificare un loro utilizzio in eventuali delitti.