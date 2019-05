Sulla strada statale 7bis «Terra di Lavoro» è chiusa la carreggiata in direzione Avellino, al km 35,300, nel comune di Acerra (città metropolitana di Napoli), a causa di un tamponamento fra un mezzo pesante ed una vettura. Il traffico viene deviato in loco. Sul posto è presente il personale di Anas, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.



Lunedì 6 Maggio 2019, 09:04

