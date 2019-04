Sandokan, frasi in codice del boss in carcere: «Voglio tute del Napoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 20 Aprile 2019, 23:00

Vuole «due tute originali del Napoli», le vuole dall’amico di infanzia e non solo in segno di un antico legame: le vuole, quelle due tute del Napoli, perché se lui sta là dentro (in cella) ci sta anche per chi oggi è chiamato a ricambiare. Parola di Francesco «Sandokan» Schiavone, il capo dei capi, il boss dei casalesi, secondo quanto si legge in un’intercettazione che viene depositata agli atti dell’inchiesta sulla Rete ferroviaria italiana, a proposito di appalti in odore di camorra.