Sciopero trasporto locale, a Napoli stop dei mezzi pubblici dalle 9 alle 13

Disagi in vista domani venerdì 14 gennaio per lo sciopero proclamato dai sindacati dei trasporti per il trasporto pubblico locale. Gli autoferrotranvieri internavigatori incroceranno le braccia per quattro ore con modalità diverse a livello regionale a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto. La protesta interesserà bus urbani, extraurbani, metro, tram e ferrovie concesse è proclamata unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri «per il rinnovo del ccnl, scaduto il 31 dicembre 2017, da questa scadenza è stato siglato un accordo ponte fino al 2020 che ha regolato solo un arretrato economico per il triennio già trascorso». Lo sciopero avrà articolazioni regionali: a Napoli i mezzi pubblici si fermeranno dalle 9 alle 13.

