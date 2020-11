Scippo in corso Umberto, arrestato 19enne clandestino

Su segnalazione della centrale operativa gli agenti dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti per uno scippo in corso Umberto e hanno visto in via Marvasi una donna che stava rincorrendo un giovane e, dopo averlo inseguito, lo hanno bloccato recuperando la borsa della vittima.

Oumimuon Zakaria, 19enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale poiché destinatario di un ordine di espulsione emesso il 20 novembre scorso dal questore di Catania, è stato arrestato per furto con strappo.

