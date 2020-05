Officina meccanica abusiva e furto di energia: arrestato 42enne a Scisciano

Abbandono, miscelazione e gestione illecita di rifiuti, immissione in fogna ed emissione in atmosfera senza alcuna autorizzazione, furto di energia elettrica. Un rosario di reati per i quali i Carabinieri della Stazione di San Vitaliano insieme a quelli della Stazione Forestale di Marigliano, guidate rispettivamente dai marescialli Pesapane e Cavallo , hanno arrestato un 42 residente a Somma Vesuviana che a Scisciano aveva allestito una vera e propria officina meccanica abusiva.

In un capannone all’interno di un’area di circa 200mq , i militari hanno rivenuto 4 rimorchi di autoarticolati pieni di rifiuti meccanici non bonificati, pneumatici fuori uso e parti di carrozzeria di mezzi pesanti. Altri rifiuti pericolosi, come accumulatori al piombo usati e svariati pneumatici sono stati rinvenuti anche in un container adiacente. Quando poi i carabinieri hanno provveduto ad una attenta verifica del contatore dell’energia, hanno anche scoperto la palese manomissione. Insomma era collegato abusivamente alla rete elettrica, causando un danno al gestore di circa 90mila euro. Sul posto infatti è intervenuta una squadra di tecnici Enel per la disattivazione. Tutto è partito durante un mirato servizio da parte dei militari che hanno intercettato un camion carico di rifiuti entrare nell’area. Qui hanno scoperto una vera e propria officina meccanica abusiva con gestione illecita di ogni sorte di rifiuti, oltre all’allaccio abusivo alla rete elettrica. Un danno quantificato dal gestore in circa 90mila euro. Arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.



