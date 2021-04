Scisciano, rifiuti speciali depositati in un terreno: denunciata una coppia

Controlli volti al contrasto dell'inquinamento ambientale per i carabinieri del comando provinciale di Napoli. A Scisciano, i militari della stazione di San Vitaliano assieme a quelli della stazione carabinieri forestale di Marigliano hanno denunciato per gestione e smaltimento illecito di rifiuti una 56enne e un 59enne del luogo.

I carabinieri hanno ispezionato un terreno di proprietà della donna e hanno constatato che il 59enne - titolare di una ditta di autotrasporti - aveva accantonato in quel terreno alcuni rifiuti speciali: pneumatici, materiale plastico, materiale ferroso, guaine e rifiuti di vario tipo tra cui anche uno sportello della ditta Atm sul quale sono in corso approfondimenti da parte dei carabinieri sebbene non sia stato comunque oggetto di furto. L'intera area - di circa 300 metri quadrati - è stata sequestrata.