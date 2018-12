I carabinieri del reggimento “Campania” insieme a colleghi della compagnia stella hanno arrestato per introduzione nello stato di monete false Roberto Caggegi, 32enne di Mascali e Antonio Caggegi, 24enne di Piedimonte etneo, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.



I militari li hanno notati in via foria all’angolo con via Rosaroll , insospettitisi, li hanno bloccati. i due erano a bordo di un’auto e sotto il sedile del conducente, avvolte in carta di giornale, c’erano 200 banconote da 20 euro false. I due sono stati tradotti a Poggioreale.

Sabato 15 Dicembre 2018, 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA