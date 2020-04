Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno sorpreso in via Labriola al Lotto K un gruppo di persone accalcate all'esterno di un garage che, alla vista della volante, si sono date alla fuga. Entrati nel box i poliziotti hanno bloccato intorno ad un tavolo da gioco 6 persone, napoletani tra i 25 e i 57 anni con precedenti di polizia, e li hanno sanzionati per aver violato le misure previste dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA