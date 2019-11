San Giorgio e Sant'Antimo, crollano pezzi di soffitto in classe: l'ira dei genitori

Ultimo aggiornamento: 18:22

Attimi di paura questa mattina nella, dove un pezzo di un muro è crollato su dei banchi e su delle sedie. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone ma l'episodio verificatosi dimostra la fragilità degli istituti. Una condizione aggravata anche da allagamenti che hanno determinato disagi all'interno della struttura più compromettendo il normale svolgimento delle attività didattiche.In merito alla vicenda è interventuto il primo cittadino Giorgio Zinno che, attraverso un post pubblicato sul social facebook, ha sottolineato la volontà di intervento. «Alcuni ragazzi che frequentano l'ITI Medi di San Giorgio a Cremano mi hanno inviato immagini relative ad allagamenti in alcune zone della loro scuola e di un pannello di polistirolo della controsoffittatura caduto, sembrerebbe, in una classe», ha dichiarato il sindaco.«Ho scritto e chiamato immediatamente i responsabili della manutenzione della Città Metropolitana di Napoli , proprietaria delle scuole superiori(Scotellaro- ITI Medi- Carlo Urbani) per far effettuare un immediato intervento e dare riscontro rispetto alla sicurezza dei luoghi per alunni e docenti. Ho sentito anche la Dirigente Scolastica Dott.ssa Nunzia Muto che mi ha assicurato, che nell'attesa degli interventi che la Città Metropolitana di Napoli dovrà effettuare, i ragazzi sono stati collocati in maniera da non creare alcuna difficoltà o pericolo e ne darà a breve comunicazione tramite il sito della scuola. Comunque seguirò insieme alla dirigente scolastica l'iter per far si che chi preposto intervenga velocemente chiedendo anche al Sindaco della Città Metropolitana di Napoli Luigi De Magistris di compulsare i suoi uffici perchè ciò avvenga con la giusta celerità», ha concluso.Non mancano infine leche non hanno aspettato per evidenziare le cattive condizioni nelle quali versano molte strutture scolastiche; condizioni che peggiorano a causa delle forti piogge.Altro dissesto a: «Pezzi di soffitto a terra in aule e corridoi a causa, probabilmente, delle piogge di questi giorni - denuncia il consigliere regionale di Forza Italia Flora Beneduce- non basta proclamare l'allerta meteo, serve un programma di manutenzione certosino e costante, in grado di mettere in sicurezza i nostri ragazzi e garantire l'agibilità delle scuole».