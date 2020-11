Scuole riaperte in Campania, al via lo screening: ecco il numero verde per prenotare i tamponi

Al via lo screening in vista della ripresa parziale delle lezioni in presenza fissata in Campania per martedì 24 novembre. Chiamati a partecipare il personale degli istituti scolastici, docente e non, ma anche studenti e familiari conviventi. Messo a punto dalla Regione, il piano per step coinvolge subito i servizi educativi e della scuola dell’infanzia (0-6 anni) e la didattica in presenza delle prime classi della primaria: circa 210.000 bambini in tutta la regione.

Per prenotare il tampone antigenico, è necessario contattare il numero verde 800 814 818, attivo a partire da domani 17 novembre, dalle 07.30 alle 19.30, e per l'intera durata dello screening. Al telefono occorre fornire i propri dati anagrafici (cellulare ed e-mail), indicare l’istituto scolastico di appartenenza e fornire il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

L’operatore comunicherà in tempo reale, ma anche attraverso la posta elettronica, la data, l’orario e il luogo dove recarsi per effettuare il test rapido, unitamente a un numero di prenotazione da comunicare agli addetti della Asl.

