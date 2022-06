Scuole aperte Campania: legali al lavoro dopo sentenza sulla Dad

L'associazione Scuole aperte Campania appresa «la notizia dell'accoglimento da parte del Consiglio di Stato dell'appello proposto dalla Regione Campania avverso una sentenza del Tar Campania che aveva dichiarato l'illegittimità delle ordinanze di chiusura delle scuole dell'autunno 2020, precisa che tale sentenza non è relativa ai ricorsi che l’Associazione aveva seguito e sostenuto nel gennaio 2021. Per questi ricorsi, vinti nel merito dopo l'ottenimento della sospensiva, ora appellati dalla Regione Campania, i legali sono ovviamente già al lavoro, per cui l'Associazione attende la pronuncia del Consiglio di Stato che arriverà nei prossimi mesi, con fiducia nella Giustizia, nonché nella solidità delle argomentazioni giuridiche e nella fondatezza dei dati scientifici che ne corredavano le motivazioni».

