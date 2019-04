Martedì 16 Aprile 2019, 19:45

Mobilitazione dei poliziotti che domani, 17 aprile, manifesteranno con un presidio e un volantinaggio a Napoli davanti alla Prefettura e in tante altre città italiane: lo annunciano con un comunicato Cgil e Silp.«Il governo del cambiamento per i poliziotti si sta rivelando il governo del cambianiente. Siamo senza contratto, la legge di stabilità ha previsto risorse addirittura inferiori al passato e ci dovremo accontentare di un aumento lordo di 6 euro con l'ormai prossimo stipendio di aprile» dicono Michele Zurillo (segretario generale Campania) e Angelo Raffaele Esposito (segretario generale Silp Cgil di Napoli) .A promuovere la mobilitazione sono Cgil, Silp e Fp Cgil Polizia Penitenziaria. In piazza sarà presente anche il segretario nazionale del Silp Tommaso Delli Paoli.«Il contratto di lavoro, per quel che attiene la parte economica, è scaduto da ormai 4 mesi.La coda contrattuale e la parte normativa relative al vecchio accordo non interessano evidentemente al governo che, ancora, non ci convoca» sostengono i sindacati che aggiungono: «Non ci stiamo ad essere prigionieri di un uso propagandistico della sicurezza per fini elettorali, soprattutto nella nostra città. Il lavoro prezioso che viene svolto quotidianamente a tutela dei cittadini e delle istituzioni merita di essere valorizzato nelle condizioni di vita, di lavoro e nel riconoscimento economico».