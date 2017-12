Per Napoli, «pur tra luci e ombre», questo è stato «un anno di speranza». Ne è convinto il cardinale Crescenzio Sepe, che in occasione del Te Deum di fine anno in cattedrale ha analizzato in modo incoraggiante la situazione della città. «Ci sono forti segnali di ripresa soprattutto nel settore del turismo. Vediamo in giro folte schiere di turisti, qualcosa sta cambiando. Forse la stessa visita di Papa Francesco dello scorso anno ha dato impulso alla fiducia, perché ha fatto vedere una città ordinata, accogliente e fortemente cordiale». Certo, «rimangono grossi problemi da risolvere, anzitutto il lavoro, che è la madre di tutti i problemi, probabilmente non estraneo a fenomeni gravi come le sparatorie tra ragazzi durante la movida o la vile e gravissima aggressione subita da Arturo». Per l'arcivescovo non serve limitarsi alla condanna né confidare nel solo intervento delle forze dell'ordine, «come se la repressione sanasse i guasti di una società insicura o di famiglie malate». Occorre agire sul piano educativo, facendo rete, «passando tutti insieme - scuola, famiglia, forze dell'ordine, Chiesa, istituzioni - dall'analisi alla terapia, aggredendo il malessere di una gioventù che rischiamo di perdere». E sul piano operativo Sepe lancia una proposta: «Creiamo un tavolo di lavoro, eventualmente permanente come quello per l'ordine e la sicurezza pubblica, magari con il coordinamento del prefetto».

Domenica 31 Dicembre 2017, 18:31 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 18:31

