Vittorio Sgarbi in un video diffuso su Facebook ha difeso la scommessa di Balotelli che ha pagato 2mila euro al gestore di un bar per lanciarsi con lo scooter in mare. E ha perso. Il calciatore è stato anche denunciato. Ma, secondo il critico d’arte, si tratta di un’opera d’arte che avrebbero voluto fare molti artisti.

Mercoledì 10 Luglio 2019, 20:31

