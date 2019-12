Si reca al cimitero, si accascia su una tomba e muore: choc nel Napoletano

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si era recata al cimitero per fare visita alla tomba della consuocera, un malore e si è accasciata sulla lastra di marmo della tomba. E' morta in pochi minuti a causa di un malore una donna di Castellammare. Il giovedì il camposanto apre anche di pomeriggio e la donna aveva approfittato dell'orario prolungato per dirigersi in via Napoli e portare fiori e lumini ai cari.All'improvviso i presenti sentono la donna urlare e chiedere aiuto, qualcuno chiede l'intervento del 118, ma quando i medici arrivano sul posto non possono far altro che decretarne la morte. Assieme all'ambulanza nel cimitero arriva anche una volante del commissariato stabiese. Gli agenti coordinati dal primo dirigente Vincenzo Gioia si accertano che non vi siano cause esterne per la morte dell'anziana. Sotto choc i presenti che hanno provato a soccorrere la donna e hanno poi raccontato l'accaduto agli agenti.