Sicurezza solai, delibera da 4 milioni per i lavori in 29 scuole napoletane

Venerdì 18 Maggio 2018, 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata approvata in giunta comunale, su proposta dell'assessore Palmieri, la delibera con cui si finanziano interventi di rifacimento del sistema di impermealizzazione dei lastrici solari e di messa in sicurezza dei solai di copertura su 29 edifici scolastici per un importo complessivo di 4.449.661,68 euro del Patto per Napoli. Il Patto per Napoli ha previsto, infatti, risorse del Fondo di Sviluppo e coesione 2014-2020 per le scuole per un importo di 50 milioni di euro da spendersi per la sicurezza anche sismica e per il risparmio energetico degli immobili comunali. L'individuazione dei fabbricati è stata effettuata dalle Municipalità, a seguito di sopralluoghi che hanno evidenziato le infiltrazioni di più lungo periodo che avevano colpito gli intradossi dei solai e sulla base di un ulteriore criterio, ovvero della presenza nelle strutture scolastiche di zone e aule interdette alla didattica perché pericolose per l'incolumità.Sono stati redatti e finanziati progetti per le seguenti scuole:4° Circolo "Maria Cristina Di Savoia" - viale Maria Cristina di Savoia, 2AI.C.S "Giuseppe Fiorelli"- via Tommaso Campanella, 1I.C.S. "Della Valle"- salita del Casale, 20I.C. "Caduti del Moricino"- plesso Caduti di via Fani, via G.B. MansoI.C. 9 "Cuoco - Schipa"- plesso Cairoli, via S. Giuseppe dei Nudi,1I.C. "D'Aosta- Scura"- plesso Paisiello, via P.Scura, 26Scuola dell'Infanzia "F. Girardi"- 3°Circolo Comunale, vico Soccorso a Montecalvario, 22I.C. "Novaro - Cavour"- plesso Cavour, via E. Nicoalrdi, 236I.C. "Scuduillo- Salvemini"- plesso Scudillo, via Saverio Gatto, 16/AI.C. 26° "Imbriani"- plesso Borrelli, via G.A. Borrelli,2I.C. "Ruggiero Bonghi"- plesso Quattro Giornate, via Marino Freccia, 11I.C. "Bovio - Colletta" - plesso Colletta, corso Garibaldi, 330a13° C.D. "S.I. di Loyola"- via Sant'Ignazio di Loyola, 3I.C.S. "Cesare Pavese"- via D. Fontana, 176I.C.S. "Sabatino Minucci"- via D. Fontana, 13655° C.D. "Pisciscelli"- via M. De Vito Pisciscelli, 3768° Circolo Scuola Materna- plesso Santa Rosa Vecchio, via Volpicella Luigi, 384I.C. 47° "Sarria - Monti", via Bernando Martirano, 748° C.D. "Madre Claudia Russo"- via delle Repubbliche Marinare, 301I.C. 51° "Oriani-Guarino"- Edificio Nuovo, via Pascale, 34I.C. 51° "Oriani-Guarino"- Succursale via AquinoI.C. "Radice-Sanzio-Ammaturo"- plesso Selva cafaro, via Rosa dei Venti, 6I.C. "Nazareth"- plesso Guantai, via Camillo Guerra, 55I.C. 43 "Tasso - S. Gaetano"- plesso Madonna delle Grazie, via Madonna delleG razie, 7I.C. "Kennedy"- plesso Cervi 2, via fFratelli CerviI.C. 72° "Palasciano"- plesso Nuovo Edificio, via Marrone, 6533° Circolo Didattico - plesso Risorgimento, via Canonico Scherillo, 40I.C. 91° "Minniti"- plesso Tito Minniti, via L.Mercantini/via Consalvo, 93I.C. 53° "Gigante- Neghelli"- plesso Viviani, P.L. Cattolica, 36