Napoli, Borgo Sant’Antonio Abate: sequestrati 27 kg di TLE

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in vico Lepri un terraneo disabitato la cui porta era parzialmente aperta e, una volta entrati, hanno rinvenuto 1350 pacchetti di tabacchi lavorati esteri, privi del marchio dei Monopoli di Stato, del peso complessivo di circa 27 kg che sono stati sequestrati.



Nella stessa serata, inoltre, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Sant’Arcangelo a Baiano poiché un cittadino, tramite l’app YouPol, aveva segnalato un assembramento di diverse persone in uno stabile.



I poliziotti, una volta sul posto, hanno sorpreso nell’atrio dell’edificio nove persone, tutti napoletani tra i 20 e i 46 anni di cui cinque con precedenti di polizia, che si stavano organizzando per giocare a carte, e li hanno sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

