Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Secondigliano hanno fermato una donna in via Cosimo Canonino: nel suo appartamento i poliziotti hanno rivenuto 360 pacchetti di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato per un peso complessivo di circa 7,2 kg.

La donna, una 40enne napoletana, è stata sanzionata per contrabbando di tabacchi lavorati esteri per un importo di 37mila euro.

