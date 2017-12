Giovedì 28 Dicembre 2017, 11:50 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 11:50

Le pessime condizioni del mare nella giornata di ieri non hanno impedito al comandante Antonio Russo del catamarano “Giunone Jet” dell’Alilauro Gruson di garantire alcuni collegamenti di vitale importanza per l’isola, effettuando le corse tra Capri e Sorrento ed evitando gravi disagi alle numerose persone che dovevano rientrare a Capri o lasciare l’isola. Un elogio ufficiale al comandante Russo è arrivato da parte del sindaco di Capri. “Ho voluto ringraziare personalmente il comandante russo per la sensibilità mostrata nei confronti delle tante persone che avevano il bisogno di rientrare a casa - dice il sindaco di Capri Gianni De Martino -. Al comandante ho espresso il più sincero ringraziamento a nome dei nostri concittadini, dei lavoratori pendolari, degli ospiti dell’isola perché con la sua disponibilità e professionalità è riuscito a evitare i disagi di chi, per varie esigenze, era costretto al collegamento con la terraferma. Un esempio, quindi, di responsabilità che, soprattutto in determinate circostanze, ci fa sentire meno lontani dal resto del mondo”.