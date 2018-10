Solo e impaurito sulla statale 268, cane salvato dai poliziotti nel Vesuviano

Gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di San Giuseppe Vesuviano hanno salvato, su segnalazione giunta alla sala operativa da alcuni automobilisti, un cane di razza pitbull abbandonato, di colore nero, privo di microchip.



Il cane, spaventato, è stato salvato dai poliziotti sulla ss268, nel tratto di strada che va dall’uscita di Otraviano centro a quella della zona industriale, direzione Napoli. L’animale era nascosto sotto il guard-rail e l’intervento di recupero da parte dei poliziotti è stato alquanto difficile.



Il cucciolo abbandonato era esposto a gravi rischi per se stesso e per gli automobilisti che transitavano in quel momento a velocità sostenuta. Il cane è stato consegnato ad un canile per le cure del caso.

Lunedì 1 Ottobre 2018, 19:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA