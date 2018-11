Domenica 11 Novembre 2018, 18:20 - Ultimo aggiornamento: 11-11-2018 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono scioccata. Ho lasciato mamma in serata ed era tutto ok, tutto pulito. Non capisco come sia potuto accadere. Comunque, non denuncerò nessuno anche perché tutti sono stati disponibili dal primo giorno. È importante, ora, consentire a mamma di tornare nello Sri Lanka. Spero si riescano a trovare i fondi per il viaggio e per le spese per un medico». Così all'Ansa Kamani Dissanayake, figlia della 71enne ricoverata intubata nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, comparsa in un video ricoperta di formiche.