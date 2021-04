A partire da lunedì prossimo verranno eseguiti interventi di manutenzione sugli impianti tecnologici della galleria di Santa Maria di Pozzano della Statale 145/Var, tra i territori comunali di Castellammare di Stabia e Vico Equense. Per lo svolgimento dei lavori si rende necessaria, fino al prossimo 7 maggio, la chiusura al traffico della arteria stradale (SS145/Var), compreso il tunnel, tra il km 0,000 ed il km 5,500, in orario notturno tra le 22 e le 6 del giorno successivo, nelle notti dei giorni compresi tra il lunedì ed il sabato mattina (ore 6.00), ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

L’esecuzione dei lavori è stata programmata in orario notturno – ad esclusione delle notti dei weekend – allo scopo di minimizzare i disagi per l’utenza. Durante i lavori la circolazione veicolare proveniente da Castellammare di Stabia e da Sorrento verrà deviata lungo la ex SS145.