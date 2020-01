LEGGI ANCHE

Un incendio in un appartamento di via Padre Reginaldo Giuliani a Sorrento si è sviluppato questa mattina poco dopo le nove. Lanciato l'allarme, sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che hanno allertato i soccorsi. L'intervento dei vigili del fuoco, sopraggiunti con carabinieri e vigili urbani, ha attenuato il propagarsi delle fiamme.Il fumo si è diffuso attraverso la tromba delle scale del palazzo. L'appartamento è adibito a deposito di un negozio di abbigliamento sottostante. Attimi di apprensione, ma per fortuna non ci sono state conseguenze per gli abitanti del palazzo.