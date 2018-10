CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 28 Ottobre 2018, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Furto sacrilego nel cuore del centro storico di Sorrento. L'altra notte ignoti si sono introdotti nella chiesa di San Francesco portando via l'antico cordone d'argento che adornava la statua del Santo. Ad accorgersi del furto è stata la custode del vicino chiostro che, come ogni mattina, anche ieri è entrata nella chiesa per omaggiare San Francesco ed ha notato che qualcosa non quadrava. La statua, infatti, oltre a non avere più il cordone, era stata anche danneggiata su di un fianco nel punto in cui, si...