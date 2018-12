In 10 giorni sottrae 40mila euro ad anziani: preso truffatore seriale nel Napoletano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 13 Dicembre 2018, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 13-12-2018 10:15

Faccia tosta e sangue freddo. Un uomo tanto furbo da essere capace di intravvedere nelle vittime, soprattutto gli anziani, i punti deboli e le paure caratteriali sulle quali agire per piazzare il colpo e consumare l'odioso reato della truffa. Questo il profilo criminale di Antonio Salzano, 49 anni, di Napoli, che a Caivano, in meno di dieci giorni, tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, ha messo a segno ben quattro truffe ad anziani, alcuni dei quali molto malati, realizzando un bottino tra i trenta e i quarantamila euro: la somma dei piccoli tesori messi insieme in una vita di lavoro dalle vittime.Da ieri è in carcere, grazie ai carabinieri della tenenza di Caivano, diretta dal tenente Antonio La Motta, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord, su richiesta dei magistrati del pool antitruffe agli anziani, della Procura di Napoli Nord, diretta da Francesco Greco. L'uomo è ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni di persone anziane.